Cittadini prevê quartas de final difícil e pede “pegada” de Libertadores

Buscando manter seu bom histórico no Campeonato Paulista e o 23º título do estadual, o Santos irá enfrentar o Botafogo-SP pela partida de ida das quartas de final. O confronto será no estádio Santa Cruz, no domingo, às 19 horas (de Brasília). Léo Citaddini previu um jogo difícil até porque o Peixe jogou na quinta-feira pela Libertadores e espera que o time de Jair Ventura consiga vencer para ter vantagem no jogo de volta.

“Será um jogo muito difícil. Temos que mudar a chavinha agora, temos o Campeonato Paulista pela frente. Tivemos pouco tempo para descansar, mas vamos focados para fazer uma boa partida. Nada será decidido nesse primeiro jogo, mas temos que sair com um bom resultado. É importante trazer uma vantagem para a Vila Belmiro, para a nossa casa. Isso é fundamental para que a gente possa sair classificado”, declarou.

O Alvinegro Praiano está chegando na partida de uma vitória por 3 a 1 sobre o Nacional. Na visão do meio-campista de 24 anos, o ideal é manter o mesmo ritmo de jogo que o time teve na quinta-feira contra os uruguaios.

“Essa ‘pegada’ (contra o Nacional) foi fundamental para que a gente pudesse sair vitorioso desse jogo. Temos que manter isso para conseguir bons resultados também”, finalizou Léo Cittadini.