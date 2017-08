Cittadini entra na mira do São Paulo, mas só deve sair do Santos para ir à Europa

Sem espaço no Santos, o meia Léo Cittadini entrou na mira do São Paulo nos últimos dias. Sob o aval de Dorival Júnior, o Tricolor tenta o empréstimo do jogador para a disputa do Campeonato Brasileiro, já que ele atuou apenas três vezes com Levir Culpi e está livre para jogar a competição nacional por outra equipe.

Os são-paulinos, porém, precisarão convencer Cittadini. Mesmo encostado no Peixe, o jovem de 23 anos só deseja sair da Baixada Santista se for para acertar com algum clube europeu.

Recentemente, o Chievo, da Itália, demonstrou interesse no meia. O problema é que os italianos se assustaram com o valor de compra fixado em um possível empréstimo (5 milhões de euros – R$ 18,5 milhões) e acabaram recuando na negociação.

Meia armador de origem, Cittadini ganhou espaço no Santos de Dorival atuando como segundo volante, justamente uma das posições mais carentes do São Paulo atualmente, já que Thiago Mendes foi para o Lille, da França, e Wesley e Cícero foram afastados do elenco.

No profissional do Santos desde 2013, Cittadini nunca conseguiu se firmar entre os titulares. Ao todo, o meia já fez 52 partidas e marcou dois gols com a camisa do Peixe.