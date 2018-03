Cittadini conversa com Jair e se diz à vontade para ser volante no Santos

Meia de origem, Léo Cittadini tem ganhado espaço no Santos. O técnico Jair Ventura, assim como Dorival Júnior, entende que o jovem pode se destacar como um “médio” no esquema tático 4-1-4-1, ajudando na armação, mas, principalmente, auxiliando na marcação e saída de bola.

Cittadini concorda e se vê à vontade na função. Foi com Dorival, em 2016, que o Menino da Vila passou a ganhar oportunidades. Na armação, a concorrência com Lucas Lima o deixava escanteado.

“O Jair é diferenciado. Nos dá muita confiança, gosto muito dos garotos e me deixa muito à vontade dentro do campo. Essa função me deixa à vontade, estou me adaptando, me sinto confortável”, disse Léo, em entrevista coletiva nesta terça-feira, no CT Rei Pelé.

“Sobre a posição, Dorival me colocou. me recuou quando chegou, fui me adaptando… Para mim foi muito boa essa participação. A sequência é muito importante. Dá confiança, dá moral, você ganha mais corpo. Ano passado tive uma lesão no ombro e tive que ficar três meses parado. Fazia tempo que eu não jogava como titular. E esse (Corinthians) foi o jogo em que consegui ficar os 90 minutos. Quanto mais sequência, mais você mostra o seu futebol e mais você cresce. Perdi duas bolas no primeiro tempo, bola desviou no gol, mas depois pude melhorar. Tem que ter personalidade nesses momentos”, completou.

Cittadini foi titular contra São Caetano e Corinthians no Campeonato Paulista. O meio-campista pode ganhar sequência diante do Novorizontino nesta quarta-feira, às 19h30 (de Brasília), no Estádio Jorge Ismael de Biasi. Jair Ventura cogita poupar alguns titulares.