Cittadini agrada Jair e ganha espaço no Santos: “Muito importante”

Léo Cittadini tem ganhado espaço no elenco do Santos. Depois de não ser utilizado nas cinco primeiras partidas, o meia entrou no segundo tempo dos jogos contra Ferroviária e São Paulo, nas rodadas 6 e 8 do Campeonato Paulista.

Com bom desempenho nos treinamentos, o armador, que também pode ser utilizado como segundo volante, comemora as chances recebidas pelo técnico Jair Ventura.

“Ter entrado em campo foi muito importante porque fiquei um tempo parado por causa de uma lesão no ombro. Este foi meu segundo jogo agora. Foi muito bom para pegar ritmo, voltar à minha melhor forma e poder ajudar a equipe. Espero ter mais oportunidades, estou trabalhando para isso. Quando o Jair precisar, eu espero entrar e corresponder”, diz o meia.

Cittadini passou por cirurgia no ombro esquerdo em outubro de 2017. Recuperado, fez a pré-temporada normalmente no Peixe e briga por espaço com Alison, Renato e Vecchio no meio-campo titular de Jair.

Líder do Grupo D, com 14 pontos, o Santos tem a semana livre para treinamentos antes de enfrentar o Santo André, domingo, às 19h30 (de Brasília), na Vila Belmiro.