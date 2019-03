Chegada de Jorge e silêncio do Santos fazem Orinho procurar novo clube

Orinho deve sair de graça do Santos. Seu contrato vai até 31 de maio de 2019 e não há negociação pela renovação. E para piorar a situação do lateral-esquerdo, o Peixe trouxe Jorge e Felipe Jonatan para a posição.

Sem qualquer procura do Alvinegro e agora sem espaço no elenco, Orinho começa a procurar clubes para o segundo semestre. Ele já pode assinar um pré-contrato para sair sem custos.

De acordo com seus representantes, Orinho tem duas propostas do futebol brasileiro e uma do exterior. O futuro do ala de 23 anos deve sair em breve.

Revelado pelo Juventus, Orinho não aproveitou as chances de substituir Dodô e não está nos planos da comissão técnica. Foram sete jogos nessa temporada.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com