Chegada de Cuca pode impedir saída de Luiz Felipe no Santos

A chegada de Cuca pode impedir a saída de Luiz Felipe no Santos. O zagueiro espera que o técnico o tire da posição de quarta opção do elenco para a defesa, atrás de David Braz, Gustavo Henrique e Lucas Veríssimo.

Os representantes do defensor estavam descontentes e gostariam de negociar o defensor nessa janela de transferências, já que Jair Ventura não oferecia muitas chances e o interino Serginho Chulapa escalou David Braz contra o América-MG, mesmo depois de ótima atuação de Luiz diante do Flamengo.

Luiz Felipe foi procurado por clubes da Série A para ser emprestado, como Internacional, Vasco, Botafogo, Bahia e Vitória, mas o Santos manifestou o desejo de contar com o zagueiro, a não ser no caso de uma boa proposta da Europa para negociá-lo em definitivo.

Cuca tem histórico de barrar jogadores importantes, como na última passagem pelo Palmeiras em 2017, quando Felipe Melo e Borja, grandes investimentos do rival, foram para o banco de reservas. David Braz é capitão e titular indiscutível desde 2016, enquanto Gustavo Henrique ganhou a disputa com Lucas Veríssimo depois da pausa para a Copa do Mundo.

Luiz Felipe tem 10 jogos na temporada. Seu contrato vai até 14 de fevereiro de 2020. Ele foi contratado em 2016, junto ao Paraná, por R$ 1 milhão por 55% dos direitos econômicos.