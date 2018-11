Centroavantes treinam com bola e se aproximam de retorno no Santos

Felippe Cardoso e Yuri Alberto estão mais perto de ficar à disposição do Santos para as rodadas finais do Campeonato Brasileiro.

Os centroavantes participaram de trabalho de finalização neste sábado, no CT Rei Pelé, enquanto o elenco se prepara para a partida deste domingo contra o América-MG, às 17h (de Brasília), no Estádio Independência, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Felippe está melhor após tratamento intensivo contra uma pubalgia, enquanto Yuri quase não tem limitações depois de fratura na clavícula em outubro. O atacante ex-Ponte Preta só atuou por cerca de 20 minutos pelo Peixe, em clássico contra o São Paulo, no dia 16 de setembro.

O departamento médico ainda trabalha para recuperar os zagueiros Luiz Felipe e Lucas Veríssimo. O primeiro está melhor de lesão na panturrilha e pode ficar à disposição contra o Botafogo, quarta-feira, na Vila Belmiro. O segundo utiliza um imobilizador no joelho por conta de um estiramento leve no ligamento cruzado posterior e só deve retornar em 2019.