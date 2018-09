CBF confirma Santos x Corinthians no Pacaembu

A CBF confirmou nesta terça-feira o clássico entre Santos e Corinthians no Pacaembu no dia 13 de outubro, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. A transferência do mando de campo foi um pedido do Peixe.

O alvinegro pediu a alteração do mando de campo com antecedência, mas a CBF lançou em seu site oficial a tabela atualizada na semana passada e mostrou a Vila Belmiro como local da partida. Os santistas refizeram o pedido e foram atendidos.

O Peixe sempre planejou a partida no Pacaembu e, inclusive torcedores fizeram campanha e coletaram dinheiro para inaugurar um mosaico inédito no estádio em São Paulo.