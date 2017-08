CBF atende ‘metade do pedido’ e Santos pegará o Flu dia 14, no Pacaembu

O Santos segue com a intenção de mandar mais jogos no Pacaembu em 2017. Na última semana, o Peixe entrou em contato com a CBF para solicitar a alteração do duelo contra o Fluminense, válido pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, para o estádio paulistano. A confederação até atendeu o pedido, mas o fez pela metade.

Isso porque a partida está marcada para o próximo dia 13, um domingo, às 16h. A CBF, apesar de ter aceitado transferir o confronto da Vila Belmiro para o Paca, definiu que ele irá acontecer no dia 14, uma segunda-feira, às 20h, atendendo pedidos da TV detentora dos direitos de transmissão. A decisão oficial deve ser anunciada nos próximos dias.

O cúpula do alvinegro não gostou da imposição, pois o clube estava preparando uma série de ações para o jogo no domingo, que será Dia dos Pais. Porém, os santistas não pretendem cobrar uma nova alteração.

Vale lembrar que o recorde de público do Santos no ano foi justamente numa segunda-feira. No dia 10 de abril, 37.145 estiveram no Pacaembu para acompanhar o jogo de volta das quartas de final do Campeonato Paulista, contra a Ponte Preta. Na ocasião, o Peixe venceu por 1 a 0, mas acabou sendo eliminado nos pênaltis.