Caso de violência sexual dificulta acerto de Robinho com o Santos

José Carlos Peres quer reaproximar o Santos de seus ídolos. O presidente recém-eleito não se cansa de externar sua irritação pela forma como seu antecessor, Modesto Roma Júnior, se relacionava principalmente com Pelé, Neymar e Robinho. O último desta lista, aliás, pode retornar ao clube para aquela que seria sua quarta passagem pela Baixada Santista. Entretanto, mais do que os valores envolvidos, a contratação do Rei das Pedaladas esbarra é na condenação que o atacante sofreu na Itália.

Em novembro do ano passado, a nona sessão do Tribunal de Milão condenou Robinho a nove anos de prisão por “violência sexual em grupo”, popularmente chamado no Brasil de estupro coletivo, cometido contra uma jovem albanesa em janeiro de 2013. À época, o jogador defendia o Milan. Como a condenação ocorreu em primeira instância, Robinho já recorreu e ainda pode conseguir sua inocência.

De cara, o mandatário alvinegro revelou sua preocupação com a situação e, mais rápido do que esperava, ouviu uma resposta atravessada da representante e advogada do atleta. Na última semana, Peres tentou contornar o estranhamento. “Não existe nenhum veto, a única coisa que falei é questão do processo e advogada dele disse que não deveria me preocupar com isso. Eu não acuso ninguém em primeira instância. É uma coisa particular do jogador e vamos aguardar os acontecimentos”.

Entretanto, a cada dia que passa o tema ganha mais atenção. E a repercussão é sempre muito negativo para a imagem de Robinho. Mulheres em geral e torcedoras declaradas de clubes brasileiros estão se manifestando contra a ideia da contratação do jogador. E no Santos não é diferente.

Robinho está sem clube porque não quis aceitar a proposta de renovação de contrato do Atlético-MG. O Galo pretendia quebrar o salário do atacante pela metade – de R$ 800 mil para R$ 400 mil. Os custo de manter o ídolo é fundamental e preocupa a diretoria alvinegra, mas a questão tem sido tratado como fator secundário.

Dirigentes alvinegros entendem que é possível chegar a um consenso com o ex-camisa 7. O maior temor do Santos nesse momento é dimensionar que tipo de desgaste a imagem do clube poderia ter com a contratação de um atleta condenado por estupro, principalmente caso ele não consiga comprovar sua inocência com seus recursos judiciais. Isso afeta também os planos de Peres com o time feminino do Peixe e as estratégias de marketing para garimpar novas torcedoras.

Dessa forma, o retorno de Robinho a Vila Belmiro parece cada vez mais distante. Caro, com problemas pessoas que certamente pressionariam o Santos e seus dirigentes em uma esfera que transcende o futebol, a relação custo-benefício da contratação só compensaria ao Peixe se o ídolo topasse reduzir consideravelmente seu salário, o que também parece improvável nesse momento.