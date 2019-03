Casillas diz que o Santos é sua equipe favorita no Brasil

Iker Casillas, goleiro do Porto-POR, disse que o Santos é a sua equipe favorita no Brasil por meio do Twitter em uma “corrente”. Ele sugeriu a brincadeira a Miguel Layun, Antonio Adan e Sergio Busquets.

Na Espanha, obviamente, seu preferido é o ex-clube Real Madrid, assim como o Porto em Portugal. Na Alemanha, o Schalke 04. Na Inglaterra, o Newcastle. O Napoli na Itália, Olympique na França, Ajax na Holanda, Boca Juniors na Argentina e Cruz Azul no México.