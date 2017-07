Cartão amarelo é confirmado e Santos perde Veríssimo contra o Bahia

Durante a vitória do Santos por 1 a 0 sobre a Chapecoense, nesta quarta-feira, na Vila Belmiro, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, nenhuma imagem mostrou o árbitro Elmo Alves Resende Cunha dando um cartão amarelo para o santista Lucas Veríssimo. Nesta quinta, porém, a assessoria de imprensa do zagueiro explicou que ele realmente foi amarelado contra Verdão do Oeste.

Com a confirmação do cartão, o defensor, que estava pendurado, vai cumprir suspensão automática diante do Bahia, neste domingo, às 11h (de Brasília), no Pacaembu.

Segundo Elmo Alves Resende Cunha, Lucas Veríssimo foi advertido com o cartão aos 17 minutos do segundo tempo após ‘reclamar ostensiva e ofensivamente contra decisão da arbitragem’.

Sem o titular, o técnico Levir Culpi deverá escolher entre Noguera e Cleber para formar a dupla de zaga santista ao lado de David Braz para o duelo com o Bahia.