‘Carrasco’ do São Paulo, Copete espera quebrar longo jejum no clássico

Jonathan Copete vive um incômodo jejum no Santos. Maior artilheiro estrangeiro da história do Peixe, com 22 gols anotados, o atacante não balança as redes desde o dia 26 de julho, quando anotou dois tentos na vitória santista por 4 a 2 sobre o Flamengo, pelas quartas de final da Copa do Brasil.

De lá pra cá, o colombiano passou em branco nas 14 partidas que atuou com a camisa do alvinegro. Porém, nada melhor do que reencontrar sua maior vítima para acabar com a seca de gols. Neste sábado, o Santos visita o São Paulo, às 17h (de Brasília), no Pacaembu, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Desde que chegou ao Brasil, no meio do ano passado, Copete balançou as redes cinco vezes em apenas três jogos que fez contra o Tricolor.

O primeiro encontro com o São Paulo no Peixe aconteceu, justamente, no Pacaembu, palco da partida deste sábado, em jogo válido pela 30ª rodada do Brasileirão de 2016. Na ocasião, o colombiano marcou o gol da vitória de 1 a 0.

Pelo Paulistão deste ano, o Peixe acabou perdendo por 3 a 1, mas o tento de honra foi marcado pelo atacante. No San-São mais recente, pelo primeiro turno da atual edição da competição nacional, Copete fez os três gols do triunfo por 3 a 2, na Vila.

Com 53 pontos, o Santos, terceiro colocado, espera vencer o rival para dormir a apenas três pontos do líder Corinthians, que lidera o Brasileirão, com 59, e visita a Ponte Preta no domingo.