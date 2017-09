‘Carrasco’ do Corinthians, Oliveira espera acabar com jejum em clássico

Os torcedores do Corinthians já devem ter sofrido com alguns pesadelos causados por Ricardo Oliveira, afinal, o atacante do Santos é um verdadeiro carrasco do Timão. Em oito jogos contra o rival, o camisa 9 do Peixe tem quatro vitórias, dois empates e apenas duas derrotas, além de ter marcado cinco gols.

Neste domingo, às 16h (de Brasília), na Vila Belmiro, Oliveira terá a chance de deixar sua marca mais uma vez no time do Parque São Jorge, em clássico válido pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vivendo um pequeno jejum na temporada, já que não marca desde o dia 2 de agosto, na vitória sobre o Flamengo, o centroavante espera manter a boa média contra o Timão.

“O torcedor brinca bastante, costuma dizer que “contra tal time você sempre faz gols, nunca passa em branco”. Penso nisso sim. Já fiz gols no Corinthians na Vila e no campo deles. Esses pensamentos positivos, com certeza, vão ajudar bastante para a gente voltar a marcar gols e ajudar a equipe a vencer”, comentou o atacante ao site oficial do alvinegro.

Se vencer o Corinthians no próximo domingo, o Peixe diminui a vantagem do rival para nove pontos faltando 15 rodadas para o fim do Brasileirão. Além disso, o vice-líder Grêmio ficaria a quatro do topo caso vença o Vasco, no Rio de Janeiro. Por conta disso, Oliveira quer bater o rival para apimentar o torneio.

“Este clássico tem um atrativo especial, é um jogo diferente. Sabemos da rivalidade que existe entre as equipes, entre os torcedores. Para nós é um ânimo extra jogar frente ao Corinthians. Queremos vencer esse jogo para viajarmos tranquilos para a Libertadores e por outro ponto importante que precisa ser ressaltado: podemos colocar uma pimentinha no campeonato”, concluiu Oliveira.