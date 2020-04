Campeão Brasileiro em 2002, Robert completa 49 anos

Nesta sexta-feira, o ex-Santos Robert Almeida completa 49 anos de vida. O meia é considerado pelo Peixe um dos jogadores mais marcantes dos anos 90 e início dos anos 2000 e recebeu homenagens do clube nas redes sociais.

No Twitter, foi divulgado um vídeo com belos gols do atleta, que se consagrou campeão brasileiro de 2002 com a camisa alvinegra. Ao todo, somando as suas duas passagens, foram 250 jogos, 47 gols e dois títulos, sendo um Brasileiro e um Rio-SP de 1997.

O vídeo da #QuarentenaSantista dessa manhã é só com lances do aniversariante do dia. O que o @robertsplayer jogou com o #MantoSagrado é um absurdo! 😎 pic.twitter.com/pLnySPUP8I — Santos Futebol Clube (de 🏡) (@SantosFC) April 3, 2020

Além do Santos, Robert também passou por outros diversos clubes, como Guarani, Grêmio, Atlético-MG e Corinthians.