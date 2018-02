Calabres na lateral e Caju no ataque: Jair faz testes no Santos

O técnico Jair Ventura promoveu alguns testes no treinamento da manhã desta terça-feira, no CT Rei Pelé, com os reservas do Santos. Em coletivo em campo reduzido, Caju foi atacante, Gabriel Calabres lateral-direito e Rafael Longuine um falso 9.

O time sem colete foi: Vanderlei; Robson Bambu, Luiz Felipe, Gustavo Henrique e Dodô; Guilherme Nunes, Renato e Vitor Bueno; Rodrygo, Copete e Yuri Alberto.

A equipe com colete foi: Vladimir, Gabriel Calabres, Cleber, Matheus Guedes e Romário; Leandro Donizete, Matheus Jesus e Diego Pituca; Diogo Vitor, Caju e Rafael Longuine.

Além de Vanderlei, que dificilmente deixa de ir a campo, e Renato e Copete, que não atuaram contra o Santo André, os titulares Jean Mota, Vecchio e Eduardo Sasha correram em campo. Os demais ficaram na academia.

O Peixe viaja na tarde desta terça-feira para Lima, no Peru, onde treina na manhã desta quarta-feira, na última atividade antes de enfrentar o Real Garcilaso, quinta, às 19h15 (de Brasília), em Cuzco, pela estreia na Libertadores.

A provável escalação é: Vanderlei, Daniel Guedes, Lucas Veríssimo, David Braz e Jean Mota; Alison; Eduardo Sasha, Renato, Vecchio e Copete; Gabigol.

