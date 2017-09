Caju volta ao Santos após negócio frustrado e já treina no CT Rei Pelé

O Santos ganhou um “novo velho” reforço nesta semana. Após ver seu empréstimo com Lille, da França, melar, o lateral-esquerdo Caju voltou ao Peixe e já vem treinando no CT Rei Pelé.

O jovem de 22 anos luta para recuperar o condicionamento físico, já que ficou mais de um mês e meio na Europa enquanto aguarda a confirmação de seu acerto com o time francês.

O Peixe havia liberado Caju para o Lille no início de julho. Porém, uma lesão muscular na panturrilha esquerda e outra no quadril fizeram o ala ser reprovado em exames na França, atrasando a negociação.

Após longo impasse, os clubes até chegaram a um acordo no último dia da janela internacional de transferências, mas não conseguiram reunir a documentação necessária para concluir a transferência.

Agora, o lateral-esquerdo luta para ganhar chances com Levir Culpi no restante da temporada, afinal, o Lille está disposto a pagar 3 milhões de euros (R$ 11,1 milhões) para contar com ele em 2018.

Vale destacar que Caju segue inscrito na Libertadores. Porém, ele ganhou a concorrência de Orinho, que entrou na vaga do emprestado Rodrigão. Além disso, o técnico santista também conta com o meia Jean Mota, que já foi improvisado diversas vezes na lateral esquerda.