Café com energético e conhecimento total do Santos: os bastidores da negociação com Sampaoli

Ao definir Jorge Sampaoli como principal alvo para substituir Cuca, o Santos esperava um técnico estudioso, fissurado por tática e ofensivo. E o Peixe encontrou isso e muito mais nas negociações com o argentino.

O novo comandante chegou ao Brasil na noite do último domingo e logo foi para um hotel em São Paulo. As primeiras conversas com o presidente José Carlos Peres e o executivo de futebol Renato começaram ali. E o conhecimento do treinador sobre o Peixe impressionou.

Sampaoli não sabia falar apenas sobre os titulares, mas também sobre os reservas, jogadores emprestados e até de alguns talentos das categorias de base. Ele trouxe consigo uma lista com mais de 30 possíveis reforços, incluindo valores para compra, salário e validade do contrato.

O técnico ainda comentou sobre a necessidade de duas viagens para Fortaleza a partir do Campeonato Brasileiro de 2019 e, durante a reunião para acertar os últimos detalhes, começou a estudar o River Plate-URU, adversário na primeira fase da Sul-Americana.

“Ele é uma máquina. Eu tive dois dias de aprendizado e vi um raro profissionalismo”, resumiu o presidente Peres, à Gazeta Esportiva.

Workaholic

Sampaoli não quis descansar ao chegar da viagem no domingo e passou a segunda-feira inteira discutindo sobre o planejamento para 2019.

O treinador já avisou sobre seu horário de trabalho: das 7h30 às 19h. E deu um indício da sua “hiperatividade” e pouco sono ao tomar café com energético no hotel.

Cadê os reforços?

O argentino destacou as posições carentes no elenco e aprovou alguns nomes da lista de reforços de Renato para 2019. Ao todo, são mais de 50 opções apresentadas e/ou oferecidas para a próxima temporada. Há a necessidade de um lateral-esquerdo, um zagueiro, um volante, um meia, um ponta e um centroavante. A expectativa é por uma reformulação considerável.

Depois de discutir sobre contratações, Sampaoli foi para a academia e voltou em pouco para já cobrar o presidente: “E aí, quantos já contratamos?”.

“Ele adora futebol! Conhece muito e tem seu estilo. Ele ouviu sugestões e deu também. Agora é procurar montar o melhor elenco para ele trabalhar”, afirmou Renato, à reportagem.

“Pacote Cuca”

Sampaoli será apresentado nesta terça-feira, às 14h, no Museu do Futebol, em São Paulo. O técnico voltará para Argentina na quarta pela manhã para resolver problemas pessoais e agilizar a mudança. A previsão é de estar no Brasil novamente em 1º de janeiro, um dia antes da reapresentação do elenco.

O argentino tem um membro da sua comissão técnica garantido: Jorge Desio, preparador físico. O treinador ainda deve trazer um auxiliar e pelo menos um analista de desempenho para o início de trabalho.

Os custos são semelhantes aos de Cuca e sua comissão, algo em torno de R$ 900 mil por mês. O acordo é válido até dezembro de 2020.