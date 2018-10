Bryan Ruiz se destaca com gols e assistências em treino de reservas

Cuca resolveu deixar todos os jogadores do Santos que iniciaram a partida contra o Internacional apenas na academia na tarde dessa quarta-feira. Em campo, no CT Rei Pelé, apenas reservas, incluindo Bryan Ruiz, Derlis González e Renato, trio que entrou apenas na etapa final em Porto Alegre.

O grande destaque de uma atividade esvaziada e de poucas indicações foi justamente o costa-riquenho de 33 anos. O tradicional treino de dois toques em campo reduzido contou com cinco gols e duas assistências do meia.

Além de Bryan Ruiz, só Copete e Sasha, com um gol cada um, foram às redes. Esse último justamente após assistência do estrangeiro. Surpreendeu, sobretudo, o apetite de Bryan Ruiz, que marcou gol de longe, de cabeça, driblando o goleiro e apareceu correndo até para cobrar lateral.

Obviamente, o treino dessa quarta pode não significar muita coisa para o treinador do Peixe. Apesar de ter apostado em Bryan Ruiz no Sul, as oportunidades ao costa-riquenho ainda são raras, o que motivou, inclusive, uma cobrança público do presidente do clube, José Carlos Peres.

Além do trabalho em campo reduzido, os reservas santistas ainda aperfeiçoaram as jogadas aéreas de bola parada. Nesse momento, Cuca pouco participou, pois ficou à beira do campo em um longo papo com os assessores do clube.

De qualquer forma, é nessa quinta que o comandante do Santos começará a esboçar a equipe que receberá o Fluminense nesse sábado, às 16h30, na Vila Belmiro. A atividade, porém, será fechada à imprensa, com previsão de abertura dos portões só depois do término do treino tático.

