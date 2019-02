Bryan Ruiz negocia saída do Santos para clube da MLS

Fora dos planos do Santos, o costarriquenho Bryan Ruiz negocia com o Vancouver Whitecaps, do Canadá, clube da MLS (Major League Soccer).

O meia de 33 anos pediu rescisão amigável ao Peixe, mas recuou e treina normalmente à espera de uma nova equipe. O ritmo menor da competição norte-americana facilitaria a adaptação do atleta. Ele lida com dores nas costas e não aguentou o dia a dia com o técnico Jorge Sampaoli.

O Alvinegro promete não fazer jogo duro pela liberação de Ruiz. A saída do atleta acarretaria em economia de quase R$ 500 mil na folha salarial.

Bryan Ruiz fez 14 jogos pelo Santos em 2018, sem marcar gols. Ele foi contratado em julho.

