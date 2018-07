Saiba os detalhes do contrato e o que falta para Bryan Ruiz assinar com o Santos

Essa terça-feira será decisiva pelo desfecho da negociação do Santos com Bryan Ruiz. Depois de chegar ao Brasil e fazer as primeiras avaliações médicas em São Paulo nesta segunda, o costarriquenho concluirá os exames pela manhã e, se aprovado, assinará um contrato de dois anos e meio, até o fim de 2020.

Outra pendência, essa menos importante, é a chegada do empresário do meia. O agente desembarca na capital paulista nesta terça para acompanhar o fim das tratativas. Bryan viajou sozinho, da Costa Rica, na tarde do último domingo, depois de dar o pontapé inicial de amistoso do Palmeiras contra o Liga Alajuelense.

O Peixe convenceu o jogador de 32 anos com salários de pouco menos de R$ 350 mil e o pagamento de luvas de 500 mil euros (R$ 2,3 mi). O presidente José Carlos Peres conduziu as negociações e crê no anúncio oficial ainda nessa terça-feira. O Comitê de Gestão, mesmo desfalcado de Andres Rueda e Urubatan Helou, desligados na semana passada, aprovou a contratação com cinco dos sete membros remanescentes.

Bryan Ruiz chega para assumir a armação santista, um problema antigo, sofrido desde dezembro, com a saída de Lucas Lima para o Palmeiras. O atleta foi camisa 10 e capitão da Costa Rica durante a primeira fase da Copa do Mundo da Rússia.

O interesse em Ruiz foi antecipado pela Gazeta Esportiva em maio, porém, o armador deu preferência para a Europa. Sem boas opções no Velho Continente, o Santos foi o destino escolhido.