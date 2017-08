Bruno Henrique vibra com ‘gol de videogame’ e projeta duelo com Barcelona

Um dos principais jogadores do Santos na temporada, Bruno Henrique, assim como todo o time, estava apagado no duelo contra o Atlético-PR, nesta quinta-feira, na Vila Belmiro, pelas oitavas de final da Libertadores. Mesmo assim, o atacante foi decisivo e marcou o único gol da vitória do Peixe sobre o Furacão, confirmando a classificação santista.

Amassado pelo time paranaense dentro de casa, o alvinegro chegou ao gol após ‘contra-ataque de videogame’ armado por Lucas Lima, passando pelos pés de Ricardo Oliveira e terminando com a conclusão do camisa 27.

“Foi um gol de videogame, com a nossa triangulação ali, passando pela qualidade de Lucas Lima e Ricardo Oliveira. Eu pude entrar ali por trás do lateral para fazer o gol. Estou muito feliz”, explicou Bruno Henrique na saída do gramado.

Com a vaga garantida, o Peixe agora se prepara para encarar o Barcelona de Guayaquil nas quartas de final da competição continental. O embate acontecerá em setembro. Bruno Henrique, por sua vez, já projetou o confronto contra os equatorianos.

“Nós assistimos ao jogo ontem. Vimos que eles têm muita qualidade. Chegaram nas quartas com muito potencial. Vamos estudar eles na hora certa para fazer um grande confronto avançar às semifinais da Libertadores”, concluiu Bruno Henrique.