Bruno Henrique se rende a Lucas Lima: “Ele é 90% do Santos”

O Santos vinha de uma sequência de três jogos sem vitória na temporada (contra Sport, Flamengo e Atlético-GO). Coincidentemente, Lucas Lima esteve apagado nesses três compromissos. Nesta quarta-feira, porém, o meia desequilibrou. Inspirado, ele comandou o Peixe no triunfo por 3 a 2 sobre o Atlético-PR, na Vila Capanema, pelo confronto de ida das oitavas de final da Libertadores.

O camisa 10, inclusive, foi eleito o melhor em campo pelos organizadores da competição. O atacante Bruno Henrique, autor do segundo gol santista contra o Furacão, rasgou elogios ao companheiro de equipe.

“Quando Lucas Lima está inspirado, ele é 90% do nosso time, faz o nosso time jogar bem. Ele é primordial para colocar nosso time na frente, faz nosso time andar. Do meio para frente estamos bem rápidos quando chegamos no gol”, disse o o jogador de 26 anos em entrevista coletiva nesta quinta-feira, no CT Rei Pelé.

E neste domingo, às 19h (de Brasília), Lucas Lima tem mais uma oportunidade de conduzir o Santos. Pelo Campeonato Brasileiro, o Peixe entra em campo contra o rival São Paulo, na Vila Belmiro. Para Bruno Henrique, o alvinegro precisa entrar com o ‘espírito de Libertadores’ para sair com a vitória no clássico.

“Temos que ter o mesmo espírito e pegada que tivemos depois do primeiro gol (do Atlético-PR). Sabemos da nossa qualidade, mas o Brasileirão é diferente da Libertadores. Lá tem mais times de qualidade, que não esperam só por um erro do adversário. Jogam e deixam jogar, diferentemente do Brasileiro. Todos vêm na Vila com retranca, por uma bola, para sair no contra-ataque. É isso que está acontecendo no Brasileiro, com todas as equipes oscilando no meu ponto de vista”, concluiu o atacante santista.