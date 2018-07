Bruno Henrique se diz 100% e quer dar “start” em 2018 no Santos

Depois de grave lesão na retina do olho direito, além de lesão muscular na coxa e contusão no quadril, Bruno Henrique diz que está 100%. O atacante do Santos já se mostrou bem antes da parada para a Copa do Mundo na Rússia, com o gol da vitória sobre o Fluminense, no Maracanã, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O camisa 11 aproveita a pausa para se condicionar, fazer trabalhos com bola para readquirir o ritmo e, finalmente, “começar” 2018 pelo Peixe.

“Vou poder retomar agora, na Libertadores depois da suspensão, Copa do Brasil… o segundo semestre vai ser o ‘start’ pra mim”, disse Bruno Henrique, em entrevista coletiva nesta terça-feira, no CT Rei Pelé.

“A lesão está bem segura. Não tem mais nada. Enxergo perfeitamente, muito bem. Tenho de usar o colírio, que ajuda bastante. Não tem nenhum problema”, completou.

Bruno Henrique viajará com o alvinegro nesta quarta-feira para amistosos contra Monterrey e Querétaro, nos dias 7 e 10, no México. Se pudesse escolher, porém, ele ficaria no Brasil. E o motivo é nobre.

“Se fosse para escolher, eu gostaria de ficar no Brasil. Minha esposa está grávida, meu filho pode nascer a qualquer momento e posso perder o nascimento dele. Mas o Santos optou por ir. Somos funcionários. Pode ser uma boa ir ao México”, concluiu.