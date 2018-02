Bruno Henrique melhora e pode reforçar o Santos contra o São Caetano

O Santos conta com o retorno de Bruno Henrique na partida contra o São Caetano, dia 14, às 19h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela sétima rodada do Campeonato Paulista. Antes, sem o camisa 11, o Peixe enfrentará a Ferroviária no sábado, em Araraquara.

O atacante está em fase final de recuperação após uma contusão na retina do olho direito, sofrida por conta de uma bolada no começo da primeira partida do Paulistão, contra o Linense, no dia 17 de janeiro. Ele já faz trabalhos físicos e, nos próximos dias, será liberado para treinamentos com bola.

Depois de vários dias com a visão embaçada, Bruno Henrique já enxerga quase que perfeitamente e o trauma no olho está perto de ser superado. O departamento médico do Peixe trabalhou em conjunto com o oftalmologista Celso Gonçalves.

Bruno foi substituído por Arthur Gomes diante de Bragantino, Ponte Preta, Ituano e Palmeiras. O jovem fez dois gols e tem sido elogiado pelo técnico Jair Ventura.