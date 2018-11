Bruno Henrique leva 3º cartão e desfalca o Santos contra o Botafogo

Bruno Henrique desfalcará o Santos contra o Botafogo na próxima quarta-feira, na Vila Belmiro, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante recebeu o terceiro cartão amarelo na derrota deste domingo para o América-MG, no Estádio Independência.

O camisa 11 será mais uma problema para o técnico Cuca tentar resolver. O Peixe já não contará com Lucas Veríssimo, Luiz Felipe, Felippe Cardoso (lesionados) e provavelmente sem Bryan Ruiz, Carlos Sánchez e Derlis González (convocados na Costa Rica, Uruguai e Paraguai, respectivamente). Yuri, em compensação, retorna após suspensão.

Sem Bruno Henrique, o Santos deve formar o ataque com Arthur Gomes, Copete e Gabigol, com Rodrygo mais recuado na armação, assim como diante do América.

Com a quarta derrota consecutiva, o Alvinegro caiu para a 10ª colocação, com 46 pontos, sete atrás do Atlético-MG, primeiro no G6, a três rodadas do fim. Santos e Galo se enfrentarão na 37ª e última rodada do Campeonato Brasileiro.