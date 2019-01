Bruno Henrique diz que tem potencial para jogar em qualquer clube e despista sobre saída do Santos

Bruno Henrique diz que tem qualidade para jogar por qualquer equipe e despistou sobre a possível saída do Santos – Cruzeiro e Flamengo têm interesse.

“Eu demonstrei que tenho potencial para jogar em qualquer clube. Isso (de ser negociado) eu deixo para a diretoria”, disse o atacante à Rádio Bandeirantes, após o empate com o Corinthians em amistoso.

O camisa 11 ainda elogiou o desempenho do Peixe diante do rival e destacou a resposta do elenco aos pedidos do técnico Jorge Sampaoli.

“Foi nítido, a gente conseguiu desempenhar um bom futebol. Conseguimos imprimir um ritmo forte, tocar, movimentar, pontas bem abertos para receber em diagonal. Fizemos o que o Sampaoli pediu. Tivemos 70% de posse de bola e é só o começo”, afirmou.

“Sampaoli é um treinador que dá muita qualidade para cada jogador, passa confiança para todos. Os que entraram conseguiram corresponder ao que fizemos no primeiro tempo. Treinador de Europa e que chega para somar e ajudar”, concluiu.