Bruno Henrique diz que ainda se sente inseguro com óculos no Santos

Bruno Henrique está cada vez mais perto do retorno ao Santos após contusão na retina do olho direito, mas há alguns obstáculos a serem superados antes da volta completa aos gramados, como a adaptação ao óculos de proteção.

O atacante já faz alguns trabalhos com bola em campo, só que em separado do elenco. O departamento médico ainda não estipula prazo para que fique à disposição do técnico Jair Ventura.

“Estou muito feliz por trabalhar em campo, fazendo o que eu gosto de fazer. O primeiro contato com a bola e os companheiros. Foi diferente. Espero poder me adaptar o mais rápido para jogar e dar alegrias ao torcedor”, disse o camisa 11, em entrevista à Rádio Santos.

“Usei óculos, tenho que usar por precaução. Ainda um pouco inseguro, não consigo ver alguns movimentos, mas vou me adaptar com o tempo e logo estarei apto”, completou.

Bruno Henrique sofreu a contusão há 40 dias, na estreia do Campeonato Paulista contra o Linense. É provável que ele só retorne para as fases finais do Paulistão, entre março e abril.

