Bruno Henrique dá susto e é quem mais corre em treino do Santos

Bruno Henrique deu um susto no treinamento do Santos na tarde desta sexta-feira, no CT Rei Pelé. O atacante caiu com dores na região do quadril, foi atendido rapidamente pelo departamento médico, mas voltou a treinar, sem demonstrar limitações na parte final do treino.

As dores no quadril tiraram Bruno Henrique das partidas contra Atlético-PR e Vitória, pelo Campeonato Brasileiro. O camisa 11 será opção no banco de reservas contra o Internacional, domingo, às 19h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 11ª rodada.

Fora o susto, Bruno foi um dos destaques da atividade com os reservas no campo do CT. Além do fator técnico, ele foi quem mais correu. Foram 40 sprints. O segundo foi Léo Cittadini, com 32. O sprint equivale a tiros curtos que chegam a 19 km/h.

Alison (lesão no joelho direito), Arthur Gomes e Vitor Bueno (entorse no tornozelo esquerdo), Daniel Guedes (conjuntivite), Vecchio (dores no joelho direito) e Yuri Alberto (luxação no ombro direito) estão em transição e correm para ficar à disposição antes da parada para a Copa do Mundo na Rússia. Depois de enfrentar Internacional e Fluminense, o elenco terá 10 dias de descanso.

Com os titulares em campo neste sábado, o Santos encerrá a preparação para enfrentar o Inter. A expectativa é da mesma escalação pela quarta vez consecutiva. O provável Peixe é: Vanderlei, Victor Ferraz, Lucas Veríssimo, David Braz e Dodô; Diego Pituca, Renato e Jean Mota; Gabigol, Rodrygo e Eduardo Sasha.