Brazão assume culpa por derrota do Santos na Sul-Americana: "Pode colocar na minha conta"

O goleiro Gabriel Brazão assumiu a culpa pela derrota do Santos para o Deportivo Cuenca nesta quarta-feira, no Equador, pela primeira rodada da Copa Sul-Americana. O camisa 77 acabou levando um gol olímpico em cobrança de escanteio de Lucas Mancinelli.
"Tinha que ter alguém ali [na primeira trave], mas eu assumo a responsabilidade. Pode colocar a derrota de hoje na minha conta. Infelizmente não fui feliz ali, ele também acertou um belo chute, mas responsabilidade minha. Hoje, perdemos por minha culpa", disse o goleiro em entrevista à ESPN.
O gol do Deportivo Cuenca saiu aos 14 minutos do segundo tempo. Mancinelli percebeu a desatenção da zaga santista, somada também a de Brazão, e bateu o escanteio rapidamente, surpreendendo a todos. O Peixe até buscou o empate, mas parou na falta de eficiência dos atacantes.
Com o resultado, o Santos iniciou sua campanha na Sul-Americana na lanterna do Grupo D. O Peixe começa a competição sem pontos e fica atrás de San Lorenzo-ARG (segundo) e Deportivo Recoleta-PAR (terceiro), que empataram na outra partida da chave nesta quarta.
"É seguir trabalhando. Sábado já volta o Campeonato Brasileiro. Pedir desculpas para o torcedor santista, a responsabilidade desse jogo é toda minha", finalizou Brazão.
O Santos de Brazão, agora, recolhe os cacos e volta a campo neste fim de semana, quando encara o Atlético-MG, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola neste sábado, às 20h (de Brasília), no gramado da Vila Belmiro.
Próximos jogos do Santos
Santos x Atlético-MG (11ª rodada do Brasileirão)
Data e horário: 11/04 (sábado), às 20h (de Brasília)
Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)
Santos x Deportivo Recoleta-PAR (segunda rodada da Copa Sul-Americana)
Data e horário: 14/04 (terça-feira), às 21h30 (de Brasília)
Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)