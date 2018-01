Braz perde contato com Lucas Lima e cobra: “Não passou o WhatsApp”

O Santos enfrentará Lucas Lima e o Palmeiras neste domingo, às 17h (de Brasília), na arena do rival. E David Braz foi um dos grandes amigos que o meia fez no Peixe. O problema é que o zagueiro perdeu seu telefone.

“Eu perdi contato porque ele mudou de telefone e não passou ainda. Só nos falamos no Instagram, número era 013 e mudou para 011. Não peguei WhatsApp e também falta tempo. É um amigo que eu fiz e vou levar para sempre, independentemente da rivalidade. Não somos inimigos, somos rivais. Como eu falei, vou trabalhar bastante para podermos vencer. E se eu pegar o WhatsApp, ele não ficar me zoando. No jogo eu concentro, depois pego (o número)”, disse David Braz, em tom bem-humorado na coletiva de imprensa desta quarta-feira.