Braz crê em título e cita reviravolta do Fla sobre o Palmeiras em 2009

O zagueiro David Braz está confiante quanto às chances de título do segundo colocado Santos no Campeonato Brasileiro. Mesmo com o Peixe oito pontos atrás do líder Corinthians, o jogador ressaltou que ainda tem um grande número de rodadas para serem disputadas antes do encerramento e ainda relembrou a conquista da Série A de 2009, em que o Flamengo superou uma desvantagem ainda maior em relação ao Palmeiras.

À época, Braz defendia o Rubro-Negro carioca e utilizou o feito de exemplo para motivar seus companheiros do Alvinegro praiano. Ele também apontou que a confiança no trabalho do técnico Levir Culpi é crucial para que a equipe tire a taça das mãos do Timão.

“Eu vou trabalhar bastante junto com meus companheiros. A gente acredita que pode conseguir esse objetivo. Faltam 12 rodadas e muita coisa pode acontecer nessa competição. A gente tem que acreditar bastante no trabalho e colocar dentro de campo tudo aquilo que o professor Levir tem pedido para a gente”, declarou o defensor, em entrevista à FoxSports. Na verdade, foi cometido um pequeno engano pelo atleta, já que faltam 11 rodadas antes do final do Brasileirão.

“Não está nada impossível. Eu tive uma situação parecida ou até pior que essa, em 2009, com a camisa do Flamengo. A gente estava 10 pontos atrás do Palmeiras, nessa mesma rodada, e no final a gente conseguiu alcançar e atingir o título”, completou.

Prestes a disputar a 27ª rodada do Brasileiro, o Santos faz contas para manter a esperança em relação ao título. A matemática, porém, não é das mais complicadas, já que o Peixe precisa ter pelo menos três vitórias a mais e três derrotas a menos que o rival da capital nos próximos 11 jogos.

Dando sequência ao sonho de levantar a taça, os santistas voltam a campo somente no dia 16 de outubro (uma segunda-feira), quando recebem o Vitória. A partida está marcada para as 20h (de Brasília), no estádio do Pacaembu.