Bicicleta de Jorge Sampaoli é furtada em banco de Santos

O técnico Jorge Sampaoli teve a bicicleta furtada nesta quinta-feira, em Santos, durante ida a uma agência bancária no bairro do Gonzaga.

O treinador não deixou a bike com cadeado e, quando voltou, ela não estava mais lá. A informação foi inicialmente publicada pelo UOL.

Sampaoli pediu ajuda a pessoas próximas do banco, mas não conseguiu recuperar o veículo até o momento. O argentino usa a bicicleta com frequência, como no caminho de sua casa na praia para o CT Rei Pelé.

