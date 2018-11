Bicampeonato Mundial completa 55 anos e Santos relembra conquista

Há exatos 55 anos, no dia 16 de novembro de 1963, o Santos vencia o Milan por 1 a 0, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, e se sagrava Bicampeão Mundial diante de um público pagante de 120.421 pessoas.

Na tarde desta sexta-feira, o Alvinegro relembrou o feito em suas redes sociais e destacou: “Uma das taças mais importantes da nossa história”.

Nas duas partidas anteriores, disputadas no San Siro, na Itália, e no Maracanã, cada time, atuando em seus domínios, conquistou uma vitória pelo mesmo placar, por 4 a 2. Com isso, o título foi decidido em um jogo de desempate. Novamente em solo carioca, os comandados de Lula venceram por 1 a 0, com gol de pênalti do lateral-esquerdo Dalmo Gaspar, e levaram o histórico troféu para a Vila Belmiro.

Uma curiosidade é que o eterno capitão santista, Zito e o Rei Pelé não participaram da decisão, por estarem lesionados. Lima e Almir Pernambuquinho foram seus substitutos, respectivamente. O atacante, inclusive, sofreu a penalidade que originou o gol do título do Santos.