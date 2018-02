Bem em treino, Dodô deve estrear antes do esperado no Santos

Dodô foi anunciado como reforço do Santos para resolver o problema na lateral esquerda, mas havia o temor pela demora para a estreia. O lateral-esquerdo não atua há nove meses, desde partida da Sampdoria contra a Lazio. E mesmo assim, o debute no Peixe deve ocorrer em breve.

Primeiramente, os testes físicos e de equilíbrio muscular do atleta foram bons. Na sequência, ele já se sentiu bem para treinar em campo com os companheiros. E nesta segunda-feira, o ala foi um dos destaques de atividade com reservas comandada pelo técnico Jair Ventura.

Em coletivo em campo reduzido, de cinco contra cinco, Dodô foi bem na marcação, conseguiu bons dribles e ainda fez gols. Em determinado momento, marcou três vezes em poucos minutos após finalizações de longe.

Há uma pequena chance de Dodô ser relacionado para o clássico contra o Corinthians, domingo, no Pacaembu. A probabilidade maior é para a partida contra o Novorizontino, dia 3, no Estádio Jorge Ismael de Biasi.

Depois de Dodô, Gabigol, Eduardo Sasha e Romário contratados para 2018, o Santos esfriou as negociações e agora procura boas oportunidades no mercado por um lateral-direito, um volante, um meia e um centroavante.

