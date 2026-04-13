Bastidores do Santos: Neymar e Gabigol cobram elenco antes de vitória sobre Atlético-MG

No último sábado, o Santos venceu o Atlético-MG por 1 a 0, na Vila Belmiro. O Alvinegro Praiano divulgou os bastidores do triunfo, que mostraram discursos motivacionais dos atacantes Neymar e Gabigol, pedindo foco do elenco para conquistar os três pontos.

"Hoje não tem desculpa! Se jogar mal, a culpa é nossa. Hoje é dia de três pontos. O professor passou tudo, já sabemos o que fazer. Agora é com a gente", disse Neymar, em entrevista à TV Santos.

"Temos que fazer mais do que ele pede. É o que eu sempre falo, temos que nos ajudar sempre. Esses três pontos não podem fugir da gente, de novo, em casa", completou.

O desempenho do Santos na partida foi bom, contando com o retorno dos dois atacantes, que fizeram a diferença na vitória. Os dois chegaram marcar, mas tiveram ambos os tentos anulados.

"Vamos, gente, firme. Ter personalidade, confiança. Estamos em casa, não tem lugar melhor para a gente jogar do que nossa casa", concluiu Gabigol.

Situação do Santos

Com a vitória, o Peixe foi para a 14ª posição, com 13 pontos, cinco a mais que a Chapecoense. O time catarinense ocupa o 17° lugar, abrindo a zona de rebaixamento, com oito pontos, dois a menos que o Corinthians, primeiro time fora do Z4.

Próximo jogo do Santos

Jogo : Santos x Deportivo Recoleta-PAR

: Santos x Deportivo Recoleta-PAR Competição : Copa Sul-Americana (2ª rodada)

: Copa Sul-Americana (2ª rodada) Data e horário : 14 de abril de 2026 (terça-feira), às 21h30 (de Brasília)

: 14 de abril de 2026 (terça-feira), às 21h30 (de Brasília) Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Veja também:

Todas as notícias da Gazeta Esportiva

Canal da Gazeta Esportiva no YouTube

Siga a Gazeta Esportiva no Instagram

Participe do canal da Gazeta Esportiva no WhatsApp