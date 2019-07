O Barcelona de Guayaquil tem interesse em Jackson Porozo, do Santos. A informação foi confirmada à Gazeta Esportiva por Nicolas Asencio, membro do departamento de futebol do clube equatoriano.

A ideia do Barcelona é levar Porozo por empréstimo de um ano. O Peixe, porém, não deve liberá-lo, mesmo que o zagueiro ainda esteja na equipe sub-20.

O Alvinegro vê futuro para o defensor com Jorge Sampaoli. Se as chances não aparecerem, a prioridade é emprestar Porozo com valor de compra fixado para algum clube europeu. A principal dificuldade é o limite de cinco estrangeiros relacionados por partida.

Porozo tem 18 anos e contrato até 8 de agosto de 2020. O zagueiro participou da campanha histórica do Equador no Mundial Sub-20, com o terceiro lugar em junho.

