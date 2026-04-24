Bahia x Santos pelo Brasileirão: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

O Santos volta a campo neste sábado para visitar o Bahia pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo está marcado para as 18h30 (de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA).
Onde assistir Bahia x Santos ao vivo?
- Pay-per-view: Premiere
Veja também:
Canal da Gazeta Esportiva no YouTube
Siga a Gazeta Esportiva no Instagram
Participe do canal da Gazeta Esportiva no WhatsApp
Como o Bahia chega ao confronto
O Bahia vem de uma dura derrota pela Copa do Brasil. No jogo de ida na quinta fase da competição, na noite da última quarta-feira, o Tricolor de Aço acabou derrotado em casa pelo Remo, por 3 a 1, e viu a classificação às oitavas se distanciar. No Campeonato Brasileiro, a equipe vem de uma sequência irregular com duas vitórias e três derrotas em seus últimos cinco jogos e ocupa a quinta colocação da tabela com 20 pontos.
O Bahia não terá David Duarte, suspenso pelo STJD por um jogo. Além dele, Ronaldo e Ruan Pablo, entregues ao departamento médico, também desfalcam o Tricolor de Aço.
Como o Santos chega ao confronto
Por sua vez, o Santos, mesmo com uma sequência de quatro jogos em casa, não vence há três partidas. Na última, empatou em 0 a 0 com o Coritiba, também pela Copa do Brasil. Pelo Brasileirão, o Peixe busca um triunfo fora de casa para voltar a somar pontos e se afastar da zona de rebaixamento da competição. Neste momento, o Alvinegro Praiano é o 15º colocado com 13 pontos, um a mais que o Corinthians, que abre a degola.
Para o duelo, Cuca não terá Gabigol e Igor Vinícios à disposição, ambos suspensos por acúmulo de cartões. Gustavo Henrique e Gabriel Menino seguem lesionados e também devem desfalcar o Santos neste sábado. Por último, Neymar, que atuou por 90 minutos nas últimas quatro partidas, será poupado. Willian Arão e Zé Rafael também serão ausências para o jogo.
Brazão, que retornou aos treinos nesta quinta após ser liberado devido ao falecimento do pai, é outro que fica de fora do duelo. Por outro lado, Rony está recuperado de uma torção no tornozelo e foi relacionado para o confronto.
Relacionados do Peixão para o jogo em Salvador!
— Santos FC (@SantosFC) April 24, 2026
Histórico de confronto entre Bahia x Santos
As equipes somam 62 confrontos, com o Santos levando vantagem com 28 triunfos contra 20 do Bahia, além de 14 empates.
Últimos confrontos
- 24/08/2025 - Bahia 2 x 0 Santos - Campeonato Brasileiro
- 06/04/2025 - Santos 2 x 2 Bahia - Campeonato Brasileiro
- 18/09/2023 - Bahia 1 x 2 Santos - Campeonato Brasileiro
- 31/05/2023 - Bahia (4) 1 x 1 (3) Santos - Copa do Brasil
- 17/05/2023 - Santos 0 x 0 Bahia - Copa do Brasil
Estatísticas
Bahia no Brasileirão
- 6 vitórias, 2 empates e 3 derrotas
- 15 gols marcados
- 12 gols sofridos
- Artilheiro: Luciano Juba (4 gols)
Santos na temporada
- 3 vitórias, 4 empates e 5 derrotas
- 16 gols marcados
- 19 gols sofridos
- Artilheiro: Gabigol
Prováveis escalações
Provável escalação Bahia
Léo Vieira; Acevedo, Gabriel Xavier, Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Kike Olivera, Erick Pulga e Willian José
Técnico: Charles Hembert
Provável escalação Santos
Diógenes; Mayke, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Escobar; João Schmidt, Christian Oliva e Rollheiser; Gabriel Bontempo, Thaciano e Barreal
Técnico: Cuca
Arbitragem de Bahia x Santos
- Árbitro: Ramon Abatti Abel
- Assistentes: Marcia Bezerra Lopes e Henrique Neu Ribeiro
- VAR: Pablo Ramon Gonçalves
Ficha técnica
- Jogo: Bahia x Santos
- Data e horário: 25 de abril de 2026 (sábado) | 18h30 (de Brasília)
- Competição: Campeonato Brasileiro
- Local: Arena Fonte Nova
- Onde Assistir: Premiere