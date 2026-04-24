Bahia x Santos: veja onde assistir ao duelo pelo Brasileirão

O Santos volta a campo neste sábado para visitar o Bahia pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo está marcado para as 18h30 (de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA).

Onde assistir

Pay-per-view: Premiere

Como chegam as equipes

O Bahia vem de uma dura derrota pela Copa do Brasil. No jogo de ida na quinta fase da competição, na noite da última quarta-feira, o Tricolor de Aço acabou derrotado em casa pelo Remo, por 3 a 1, e viu a classificação às oitavas se distanciar. No Campeonato Brasileiro, a equipe vem de uma sequência irregular com duas vitórias e três derrotas em seus últimos cinco jogos e ocupa a quinta colocação da tabela com 20 pontos.

Por sua vez, o Santos, mesmo com uma sequência de quatro jogos em casa, não vence há três partidas. Na última, empatou em 0 a 0 com o Coritiba, também pela Copa do Brasil. Pelo Brasileirão, o Peixe busca um triunfo fora de casa para voltar a somar pontos e se afastar da zona de rebaixamento da competição. Neste momento, o Alvinegro Praiano é o 15º colocado com 13 pontos, um a mais que o Corinthians, que abre a degola.

Para o duelo, Cuca não terá Gabigol e Igor Vinícios à disposição, ambos suspensos por acúmulo de cartões. Gustavo Henrique, Gabriel Menino e Rony seguem lesionados e também devem desfalcar o Santos neste sábado. Por último, Neymar, que atuou por 90 minutos nas últimas quatro partidas, deve ser poupado.

Veja também:

Todas as notícias da Gazeta Esportiva

Canal da Gazeta Esportiva no YouTube

Siga a Gazeta Esportiva no Instagram

Participe do canal da Gazeta Esportiva no WhatsApp

Arbitragem