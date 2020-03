Auxiliar de Jesualdo destrincha gols do Santos em vídeo; assista

Pedro Bouças, um dos auxiliares de Jesualdo Ferreira, publicou um vídeo nesta terça-feira, por meio do Twitter, para destacar variações táticas do Santos.

Ao som de Hurricane, de Bob Dylan, Pedro mostra, primeiramente, a saída qualificada dos zagueiros e meio-campistas e exemplifica com lances do clássico contra Palmeiras e São Paulo, em meio a uma declaração de Jesualdo sobre “criar o hábito” de “organizar o jogo desde trás”.

O gol marcado por Arthur Gomes na derrota para o Tricolor no último sábado foi esmiuçado desde a origem. Transição ofensiva, perda da posse, pressão para roubar (em oito segundos) e triangulação pelo lado direito entre Sánchez, Arthur e Pará.

O vídeo termina com o segundo gol sobre o Botafogo-SP, na Vila Belmiro. Alison recupera a bola duas vezes para evitar contra-ataques e possibilita o mano a mano de Soteldo antes do gol de cabeça de Eduardo Sasha. Veja abaixo.

🎶 But one time he could-a been… 🎶 pic.twitter.com/FxmuOfCnnn

— Pedro Bouças (@boucas_pedro) March 17, 2020