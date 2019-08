Autuori vê dificuldade do Santos por reforços ainda em 2019: “Filtro claríssimo”

O diretor de futebol Paulo Autuori vê dificuldade do Santos para contratar reforços ainda em 2019. A prioridade é planejar 2020 nessa reta final de temporada.

Autuori destaca a exigência de Jorge Sampaoli por jogadores de qualidade técnica e também capacidade de absorver os conceitos táticos do técnico.

“Debatemos isso. Sampaoli sabe das dificuldades de agora para encontrar jogador de características que interessam a ele. Eu concordo 100% sobre o tempo. Precisamos de um jogador que trabalhado na prática possa entender ideias e conceitos, com o tempo suficiente para absorver e praticar Santos até 25 de setembro tem jogos no fim de semana, algo atípico. Falei com ele que nenhum clube consegue no início da temporada ter grupo fechado. Tem a ver com um monte de problemas. Fundamentalmente o vilão do futebol brasileiro é o calendário”, disse Autuori.

“Ele está consciente. Por isso falei de continuidade e tempo daqui para frente de planejar quem também possa vir ao Santos no futuro. Atingir nível técnico e competitivo. Às vezes vem um com muita qualidade técnica, mas não tem nível competitivo suficiente. É um filtro claríssimo para as próximas aquisições, completou.

O Santos contratou 14 reforços em 2019 e ainda procura um volante: Soteldo, Felipe Aguilar, Everson, Cueva, Jean Lucas (vendido ao Lyon, da França), Felipe Jonatan, Jorge, Jobson, Marinho, Uribe, Evandro, Pará, Luan Peres e Lucas Venuto.

