Autuori diz que episódio entre Sasha e Jorge está morto: “Ambiente no Santos é excelente”

Superintendente de futebol do Santos até dezembro, Paulo Autuori disse que o episódio entre Jorge e Eduardo Sasha “está morto”.

O lateral-esquerdo e o atacante discutiram em campo durante o empate em 1 a 1 com o São Paulo no último sábado, na Vila Belmiro. Jorge chegou a dar um tapa no rosto de Sasha. No fim do jogo, pediu desculpas a eles e a o elenco. A resposta veio ontem, em entrevista coletiva: “Fiquei com vontade de dar um soco na cara dele”.

“Vamos lembrar do Aarão com Filipe Luís. Jorge pode cruzar e Sasha pode fazer gol de cabeça, Sasha vai proporcionar um corta-luz, Jorge fará o gol e todos vão comemorar. Só um grupo coeso consegue superar. Episódio está morto, acabou. O que eu mais valorizo é o equilíbrio. Quando tem vontade e não faz em um contexto, é o que? Tenho que aplaudir. E valorizar o fato do Jorge ter falado na minha frente, depois com o Sasha e o grupo. Gosto disso porque me dá satisfação enorme. Ver a coisa com olhar mais profundo. Quando a mídia exige sinceridade, as pessoas são sinceras e massacradas? Me deu vontade, eu também tenho vontade de muitas coisas e algumas não posso fazer… Acho espetacular o cara se manter equilibrado em um momento como aquele. Foi o último? Certamente não. Desentendimentos vão acontecer, aqui teve em treino, vocês sabem”, disse Autuori, em entrevista coletiva nesta terça-feira.

“Eu não poderia esperar outra coisa do Sasha, fino, inteligente, cara de grupo. Jorge também é espetacular. Não deveria ocorrer, temos que aprender com essas coisas. Não significou nada além de um desentendimento. Foi colocado para fora do Jorge e demonstrou equilíbrio enorme do Sasha. Sasha esteve aqui e foi muito sincero. A vida hoje está chata. Não se pode mais driblar por causa da coletiva, flertar porque é assédio, não se pode mais nada. E ao mesmo tempo exigimos que as pessoas assumam e façam as coisas. Valorizo muito quando um cara vem e fala isso, sem falar a coisa de sempre. Chega de mesmice. Que diversidade é essa? Defendemos livre expressão, diversidade, minorias, e quando as coisas acontecem queremos levar para o aspecto negativo? Sinceridade do Sasha acho espetáculo, assim como Jorge se tocou, falou com o grupo e acabou. Se Sasha não viesse ontem, essa pergunta viria depois. Veio, falou a verdade e está tudo bem. Assunto definido, completou o superintendente.

Jorge e Eduardo Sasha são titulares absolutos sob o comando de Jorge Sampaoli. Eles devem ser titulares contra o Cruzeiro, no próximo sábado, na Vila Belmiro, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.

