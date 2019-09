Autuori diz que “a verdade” pode fazer Sampaoli ficar no Santos

Paulo Autuori, superintendente de futebol do Santos, disse que a verdade pode aumentar a chance de Jorge Sampaoli ficar em 2020.

O técnico tem contrato até dezembro do ano que vem, mas não decidiu ainda sobre a permanência. Autuori não quer mais promessas que não podem ser cumpridas.

“Conversa é sempre de continuidade. Se vai ser viável ou não depende do que o clube pode oferecer sobre verdade. Não contratações, mas ser claro com ele. Mostrou que dentro disso está satisfeito na cidade, clube. Temos conversado para entender o quanto é valioso o trabalho. Contexto é bom. Poderia fazer mais? Claro, todos nós podemos, mas é o que queremos. Exigir muito de si mesmo. Não só com o treinador, mas dos jogadores também”, disse Autuori, em entrevista coletiva nesta segunda-feira.

Paulo Autuori ratificou o discurso do presidente José Carlos Peres e previu investimento menor em 2020, sem comprometer o orçamento.

“Quando Sampaoli fala isso (pede reforços), é pela importância de participar da construção do grupo de jogadores. Participar de uma forma clara, características e que o clube seja forte para dizer que não há condição. E ele tem qualidade necessária para desempenhar trabalho abrangente. Só se fala de contratação de maneira isolada, buscar jogador é fácil, por isso tantos erros. Temos que ser assertivos. Tive várias conversas com Sampaoli, fomos claros com ele. Não sei se desde o início houve essa possibilidade de falar sobre hierarquia de jogador. Ele teria optado por outros (mais baratos). Conversas são diárias sobre o que se pode fazer em termos de construção. Mas desde já sabendo das dificuldades que enfrentaremos em 2020. Não tem papo de ilusão, é coisa reta. Queremos sentar, conversar, construir em conjunto. Temos que ter uma parcela oriunda da formação, se não for vamos projetar em tempos futuros, construir com lógica. Não se pode prometer o que não se pode cumprir. Futebol brasileiro é pródigo nisso. Temos que ser rigorosos. Quando se pensa em folha salarial, CLT e imagem, que não se ultrapasse 50% do orçamento. Se passar um pouco é 60%”, completou Autuori.

O planejamento do Santos para 2020 inclui a manutenção do elenco e reforços pontuais, com a presença de Sampaoli. A definição do treinador deve ocorrer nas próximas semanas.

