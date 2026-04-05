Autor de gol, Lautaro Díaz destaca melhora do Santos apesar de derrota

O Santos até abriu o placar, mas levou a virada e foi derrotado pelo Flamengo por 3 a 1 neste domingo, no Maracanã. Autor do gol do Peixe, Lautaro Díaz reconheceu a dificuldade da partida, mas ressaltou a melhora da equipe apesar do revés.

"Sabíamos que seria um jogo difícil, eles são um bom time. Acho que conseguimos fazer nosso trabalho bem, mas algum erro que tivemos deixou eles continuarem fazendo gols. Acho que melhoramos muito e vamos tentar melhorar ainda mais", disse à Ge TV.

Situação na tabela

Com a derrota, o Santos fica com 10 pontos na 15ª posição, ultrapassado pelo Internacional, que venceu o Corinthians na noite deste domingo.

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