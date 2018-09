Ausência de Gustavo Henrique expõe problemas na defesa do Santos

O Santos mostrou ter sentido bastante a falta de Gustavo Henrique no último domingo, na derrota para o Cruzeiro por 2 a 1, no Mineirão, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Nem mesmo o técnico Cuca escondeu a importância do zagueiro santista, que não pôde atuar em Belo Horizonte por ter de cumprir suspensão automática após levar o terceiro cartão amarelo no empate sem gols com o São Paulo.

“Eu não ia falar nada sobre esquema, porque não foi perguntado, mas ele é importantíssimo, principalmente no jogo aéreo. Acho que faz falta, é um jogador com quem estamos acostumados a jogar”, afirmou Cuca, que acabou colocando Robsom Bambu para jogar ao lado de Luiz Felipe.

No último domingo, os dois gols cruzeirenses foram consequência de jogadas aéreas. No primeiro, Sassá apareceu nas costas da zaga para cabecear no cantinho, vencendo Vanderlei. Já no segundo, a defesa do Peixe vacilou ainda mais, deixando um enorme espaço na área para Raniel receber passe de cabeça de David e também de cabeça estufar as redes.

Com o resultado, o Santos viu ir embora uma sequência de nove jogos sem derrota – desconsiderando o revés simbólico para o Independiente na Libertadores, que, na prática, terminou em 0 a 0. Além disso, havia oito jogos que o Peixe não sofria um gol.

“Dói mais, porque a gente merecia ganhar o jogo. Se o futebol tivesse mérito, mas não tem. Você tem que começar a construir uma invencibilidade novamente, perdemos uma invencibilidade de novo jogos, oito sem tomar gol. Vamos trabalhar para fazer um bom jogo contra o Vasco, já pedindo a força do torcedor. Merecemos as críticas, mas não podemos criticar os meninos porque eles perderam gols, ninguém perde por querer. Se estivéssemos em uma noite feliz, teríamos ganhado o jogo”, completou Cuca.

O Santos volta a entrar em campo na próxima quinta-feira, às 20h (de Brasília), no estádio do Pacaembu, contra o Vasco, em partida atrasada válida pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro.

