Aumento de salário trava empréstimo de Guilherme Nunes, do Santos

Guilherme Nunes não treina mais com o elenco profissional do Santos e foi liberado para procurar clubes por empréstimo. Uma cláusula contratual, porém, dificulta a saída.

O volante tem aumento salarial de 40% previsto para maio. Dessa forma, fica mais difícil equacionar um modelo de negócio. A princípio, o Peixe aceitaria pagar 50% do atual vencimento, mas sem arcar com o acréscimo.

O Atlético-GO esteve perto de contratar Guilherme, porém, além dessa questão financeira, o Alvinegro exigiu multa pela utilização do meio-campista no confronto entre as equipes pela terceira fase da Copa do Brasil.

Além do Atlético, outros cinco clubes manifestaram interesse: América-MG, Avaí, Coritiba, Figueirense e Guarani. Os representantes seguem tentando uma liberação facilitada pelo Santos.

Guilherme Nunes tem 20 anos, é um segundo volante de origem e se destacou na Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2018. O Menino da Vila, porém, está há mais de um ano no elenco profissional e ainda não teve chances. Seu contrato vai até 29 de abril de 2023.

