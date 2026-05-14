Atuações do Santos: Neymar tem atuação discreta, e Bontempo é destaque

O Santos venceu o Coritiba por 2 a 0 na noite da última quarta-feira, no Estádio Couto Pereira, e garantiu vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. Neymar saiu de campo com uma assistência, mas teve atuação discreta, assim como Rollheiser. Por outro lado, Gabriel Bontempo, Adonis Frías, Igor Vinícius e Lucas Veríssimo foram os principais destaques na classificação santista.

Bontempo foi um dos principais nomes do Santos e decisivo para o resultado. O Menino da Vila se movimentou bastante, caindo ora pela esquerda ora pela direita, e teve muita personalidade no lance do gol, partindo para a finalização colocada em vez devolver para Neymar. Além disso, participou de algumas triangulações importantes e foi feliz no chute que abriu o placar para o Peixe.

Adonis Frías também foi bem. O zagueiro marcou pelo segundo jogo consecutivo ao se posicionar na grande área e aparecer sozinho para cabecear. Na defesa, também foi seguro e não comprometeu, ajudando com desarmes importantes. Perdeu pontos pelo cartão amarelo bobo no primeiro tempo, mas teve uma noite positiva no geral.

Igor Vinícius foi outro destaque do Santos. O lateral direito se portou bem na defesa e soube conter as subidas dos principais atacantes do Coritiba. Ainda pisou bastante no ataque e deu a assistência para o gol de Adonis Frías, com um cruzamento sob medida na cabeça do zagueiro. Bom jogo.

Por fim, Lucas Veríssimo também foi soberano ao lado de Frías. O jogador comandou a zaga santista e esteve atento nos combates a todo momento, se sobressaindo no jogo aéreo e fazendo cortes fundamentais. Mais uma grande atuação.

Neymar, por sua vez, não fez um bom jogo de maneira geral. O craque deu a assistência para o gol de Bontempo e foi participativo, mas apenas isso. Esteve em uma noite muito abaixo tecnicamente, tentando e errando passes de letra que geraram contra-ataques ao Coritiba. Não teve a atuação que se esperava dele, fazendo uma partida mais discreta em termos de criação e finalização de jogadas.

Rollheiser, assim como o camisa 10, também não brilhou como de costume. O argentino não conseguiu se aproximar tanto dos companheiros de ataque e forçou algumas jogadas desnecessárias. Saiu de campo com uma atuação discreta de forma geral, sem participar tanto do jogo como fez nos últimos duelos, por exemplo.

Situação na Copa do Brasil

O Santos, com o resultado, está garantido nas oitavas de final da Copa do Brasil, voltando à tal fase do torneio após três anos. O adversário do Peixe será definido por sorteio, a ser realizado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Ainda não data e horário definidos para o evento.

Próximos jogos do Santos

Santos x Coritiba (16ª rodada do Campeonato Brasileiro)

Data e horário: 17/05 (domingo), às 11h (de Brasília)

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Santos x San Lorenzo (quinta rodada da Copa Sul-Americana)

Data e horário: 20/05 (quarta-feira), às 19h (de Brasília)

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)