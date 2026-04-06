Atuações do Santos: Lautaro Díaz surpreende e laterais vão mal em derrota

Apesar da derrota de virada para o Flamengo neste domingo, por 3 a 1, o Santos apresentou uma evolução na organização da equipe e viu Lautaro Díaz, autor do único gol do Peixe, ser o destaque do time na partida. No entanto, os laterais não foram bem e fragilizaram a defesa do Alvinegro Praiano pelos lados do campo.

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O atacante argentino abriu o marcador com um golaço aos dois minutos do segundo tempo. Além do gol marcado, o argentino teve dois passes decisivos e acertou 15 dos 19 toques que tentou na partida, tendo a maior nota do Santos de acordo com o Sofascore, sendo avaliado em 7,2..

Além dele, o jovem Gustavo Henrique também foi um dos destaques, com 7,1 de nota. Ele teve 86% de aproveitamento nos passes em geral e 67% de acerto nos passes longos. Ele também teve uma boa atuação defensiva, com três interceptações, um corte e sete recuperações de bola.

Por outro lado, o lateral esquerdo, Escobar, e o zagueiro improvisado na lateral direita, Zé Ivaldo, foram os destaques negativos do Santos na partida. Eles somaram respectivamente notas 5,9 e 5,8, as duas mais baixas do jogo.

Ambos foram pouco efetivos na marcação e viram o Flamengo explorar os lados do campo para encontrar alternativas. O primeiro gol dos cariocas veio justamente de um cruzamento pelo lado direito, enquanto o pênalti, cometido por Escobar, também foi resultado de um cruzamento, desta vez, pela esquerda.

Zé Ivaldo venceu apenas um dos cinco duelos que teve, enquanto o argentino venceu quatro de nove.

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