Atuações do Santos: Brazão é vilão em derrota do Santos, mas base se salva

O Santos foi derrotado pelo Deportivo Cuenca-EQU na última quarta-feira, fora de casa, por 1 a 0, na primeira rodada da Copa Sul-Americana. Gabriel Brazão foi o grande vilão da noite ao falhar no gol da equipe equatoriana, mas nomes como Rony e Moisés também decepcionaram. Por outro lado, a base santista se salvou, com destaques para Bontempo, Gustavinho e Rafael Gonzaga.

Gabriel Brazão foi muito mal no lance do gol do Deportivo Cuenca. Não foi muito acionado ao longo do confronto mas, quando o Santos precisou, deixou a desejar. Ele não se atentou à cobrança rápida de escanteio e acabou tomando um gol olímpico na primeira trave. Demorou a reagir e, quando viu, a bola já estava dentro do gol.

Rony também não foi bem. O atacante retornou ao time titular após cumprir suspensão e gerou bastante jogo pelos lados do campo, principalmente pela direita, mas pecou em muitas tomadas de decisão. Um exemplo foi quando recebeu em contra-ataque e, em vez de tocar para um companheiro em melhores condições, invadiu a área e chutou em cima do zagueiro. Além disso, no lance do gol, tinha a responsabilidade de marcar na primeira trave, mas não o fez. Jogo muito ruim.

Moisés, por fim, foi outro nome que deixou a desejar. O atacante, assim como Rony, pecou muito nas tomadas de decisão e errou praticamente tudo que tentou, além de ter não ter ido para cima no um contra um. Na marcação, também contribuiu pouquíssimo. Não à toa, foi substituído ainda no intervalo e deu lugar a Rollheiser.

Base santista se salva

Por outro lado, Rafael Gonzaga foi uma das gratas surpresas do Santos. O jovem lateral fez sua estreia em um cenário até favorável e não sofreu com a pressão. Teve liberdade para jogar mais avançado e encontrou espaços pelo lado esquerdo, acertando bons passes e criando boas jogadas a partir de cruzamentos. Ainda chegou a assumir as cobranças de bolas paradas em certos momentos do jogo e, defensivamente, não comprometeu.

Bontempo também foi um dos destaques do Peixe na partida. O jovem fez a função de um meia armador e assumiu o papel de protagonista no meio-campo da equipe, pisando muito no ataque e se apresentando a todo momento. Acertou passes importantes e finalizou a gol, como um clássico camisa 10. Faltou apenas calibrar mais o pé para balançar as redes, mas fez um grande jogo.

Gustavinho, por fim, também ganhou destaque. O garoto foi improvisado como lateral direito e assumiu a bronca. Defensivamente, mostrou segurança e foi importantíssimo na recomposição nos lances de velocidade do Deportivo Cuenca. Já no ataque, não subiu tanto, mas quase deixou o campo com uma assistência em uma boa jogada de linha de fundo e cruzamento para trás, com chute desperdiçado por Rollheiser.

Situação na tabela

Com o resultado, o Santos inicia sua campanha na Sul-Americana na lanterna do Grupo D. O Peixe começa a competição sem pontos e fica atrás de San Lorenzo-ARG (segundo) e Deportivo Recoleta-PAR (terceiro), que empataram na outra partida da chave nesta quarta.

Próximos jogos do Santos

Santos x Atlético-MG (11ª rodada do Brasileirão)

Data e horário: 11/04 (sábado), às 20h (de Brasília)

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Santos x Deportivo Recoleta-PAR (segunda rodada da Copa Sul-Americana)

Data e horário: 14/04 (terça-feira), às 21h30 (de Brasília)

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)