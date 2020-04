Atlético Nacional faz cobrança por Aguilar e lamenta “silêncio” do Santos

O Atlético Nacional, da Colômbia, cobrou o Santos publicamente em seu site oficial nesta quarta-feira sobre a venda de Felipe Aguilar, em 2019.

O Atlético diz que o Peixe deve duas parcelas de 387 mil dólares (R$ 2,1 mi), combinadas para dezembro de 2019 e março de 2020.

O clube colombiano ainda citou a venda de Aguilar ao Athletico-PR neste ano, no valor de R$ 10 mi, e lembrou do superávit de R$ 23,5 milhões anunciado pelo Alvinegro na temporada passada.

“Depois de múltiplas e malsucedidas tentativas de comunicação por parte da instituição verdolaga, com o silêncio do Santos, o Atlético Nacional se viu obrigado a recorrer à FIFA para cobrar o pagamento das duas parcelas de dívida. O Atlético Nacional lament profundamente que atos como esses deteriorem a relação de muitos anos entre dois clubes de tanta trajetória no futebol mundial. Da parte do clube antioqueño sempre existiu vontade de diálogo e acordo. Infelizmente nunca correspondida da mesma forma pelo Santos”, diz trecho da nota oficial.

